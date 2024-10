Flamengo x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (2) pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. A partida acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h30 (horário de Brasília).

O Fla chega para o confronto de técnico novo. Tite foi demitido e Filipe Luis estreia no comando a equipe. O Rubro-Negro é o 4º colocado da Série A com 48 pontos e aposta sua fichas na Copa do Brasil.

Já o Timão, vem bem nas Copas - é semifinalista também da Sul-Americana - mas a campanha do Brasileirão é ruim. O time é o 17º com 28 pontos e está no Z4.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da TV Globo para todo o Brasil, além do SporTV em canal fechado e Prime Video no streaming.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO:

Rossi; Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz, De La Cruz e Arrascaeta; Gerson, Gonzalo Plata e Bruno Henrique

Técnico: Filipe Luis

CORINTHIANS:

Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, André Ramalho e Mahteus Bidu (Hugo); José Martínez, Charles, Carrillo e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto

Técnico: Ramón Díaz



FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CORINTHIANS

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 02 de outubro de 2024, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Bruno Raphael Pires e Bruno Boschilia

VAR: Rodolpho Toski Marques