Flamengo x Bahia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Flamengo e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (12) pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola no Estádio do Maracanã às 21h45 (de Brasília) e o time carioca inicia com vantagem.

No primeiro jogo a equipe Rubro-Negra venceu a partida por 1 a 0 com gol de Bruno Henrique na Arena Fonte Nova e conquistou vantagem para a próxima partida. Caso a equipe nordestina vença a partida por apenas um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. O resultado que classifica o time do Bahia é o de vitória por dois tentos de diferença.

O Flamengo vem de uma derrota para o Corinthians pelo placar de 2 a 1, em jogo válido pelo Brasileirão, e ocupa a quarta colocação do torneio. Já o time Tricolor é o sétimo e sua última partida resultou em derrota para o RB Bragantino pelo placar de 2 a 1.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Globo, SporTV, Premiere e Prime video.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Léo Ortiz (Arrascaeta) e Gerson; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Tite.

Provável escalação do Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA | FLAMENGO X BAHIA

Competição: Jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2024.

Data: 12 de setembro, quinta-feira.

Local: Estádio do Maracanã.

Horário: 21h45 (de Brasília)