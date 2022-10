Flamengo x Atlético-MG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Flamengo e Atlético-MG entram em campo neste sábado (15), às 20h30 de Brasília, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), para disputar a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2022.

O Flamengo está atualmente na quarta colocação do Brasileirão, com 52 pontos conquistados em 31 partidas. Na última rodada o Rubro-Negro venceu o Cuiabá por 2 a 1, jogando fora de casa. No meio de semana, empatou em 0 a 0 com o Corinthians pela partida de ida da final da Copa do Brasil. Já o Atlético-MG está na sétima posição, com 47 pontos, e na última rodada empatou em 0 a 0 com o Ceará, no Mineirão.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida com exclusividade pelo Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Santos; Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Vidal, João Gomes e Victor Hugo; Marinho, Everton Cebolinha e Gabigol. Técnico: Dorival Júnior.

Atlético-MG: Everson; Guga, Nathan Silva, Júnior Alonso e Dodô; Otávio, Allan e Nacho Fernández; Matías Zaracho, Keno e Hulk. Técnico: Cuca.

FLAMENGO X ATLÉTICO-MG | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 15/10/2022 (domingo)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA-GO) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Árbitro de Vídeo (VAR): Thiago Duarte Peixoto (SP)