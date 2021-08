Filho de Vojvoda treina com goleiro Felipe Alves no Fortaleza; veja vídeo

A família do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, está na capital cearense. A esposa e os três filhos chegaram da Argentina e estão conhecendo a cidade. Nesta sexta-feira (13), o clube divulgou uma cena inusitada: Santino, o filho mais jovem, que tem o sonho de ser goleiro, treinou com Felipe Alves no Centro de Excelência.

O vídeo gerou reações da torcida tricolor. A expectativa é de que a família de Vojvoda fique no Brasil por pelo menos um mês, em prazo que pode ser ampliado posteriormente.

Legenda: O presidente Marcelo Paz recebeu os filhos de Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza Foto: reprodução

Assim, o técnico deixou de morar no Pici, onde estava desde 9 de maio, e se transferiu para um apartamento. O próximo jogo da equipe é domingo (15), às 18h15, na Arena Castelão, contra o Santos, pela 16ª rodada da Série A.