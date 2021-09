Filha publica vídeo de Pelé durante fisioterapia: 'Hoje foram dois passos para frente'

"Hoje foram dois passos para frente!". Nesse tom de esperança, Kely Nascimento, filha de Pelé, atualizou o público acerca do estado de saúde do ex-jogador mineiro. Internado para cirurgia de retirada de câncer no cólon, Pelé foi levado para UTI na madrugada da última sexta-feira (17), mas já saiu do tratamento intensivo.

Leia Mais Jogada Após instabilidade respiratória e passagem por UTI, Pelé afirma se recuperar bem

Conforme boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o craque teve uma breve instabilidade respiratória, mas o quadro já foi estabilizado.

Em vídeo e fotos publicados neste sábado (18) nas redes sociais, Kely detalhou que, primeiramente, Pelé fez uma sessão de fisioterapia e, na sequência, teve a barba feita por profissionais. No vídeo, é possível ver o ex-jogador bastante descontraído enquanto realizava o tratamento.

A filha também agradeceu aos fãs por estarem acompanhando os passos do pai. "Obrigada por todo carinho e todas as mensagens", escreveu, incluindo vários emojis de coração.

Tratamento

Pelé está internado desde 31 de agosto. Ele foi submetido à cirurgia no dia 4 deste mês para a retirada do tumor no cólon – parte do intestino, descoberto durante exames cardiovasculares e laboratoriais de rotina.

Na última terça-feira (14), o tricampeão mundial teve alta da UTI e permanece internado para se recuperar. De acordo com o boletim médico, ele teve "breve instabilidade respiratória na madrugada de 17 de setembro e, como medida preventiva, foi transferido para a unidade de terapia intensiva (UTI). Após estabilização do quadro, o paciente passou para cuidados semi-intensivos".

Ainda na última sexta, ele publicou no Instagram foto afirmando estar se recuperando bem. "Hoje eu recebi visitas de familiares e continuo sorrindo todos os dias. Obrigado por todo amor que recebo de vocês", escreveu.