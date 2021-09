Após instabilidade respiratória e passagem por UTI, Pelé afirma se recuperar bem

Internado após cirurgia para retirada de câncer no cólon, Pelé foi internado na UTI na madrugada da última sexta-feira (17), mas já saiu do tratamento intensivo.

Conforme boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde o craque está internado, ele teve uma breve instabilidade respiratória, mas já foi encaminhado para uma unidade semi-intensiva após estabilização do quadro.

“Edson Arantes do Nascimento apresentou breve instabilidade respiratória na madrugada de 17 de setembro e, como medida preventiva, foi transferido para a unidade de terapia intensiva (UTI). Após estabilização do quadro, o paciente passou para cuidados semi-intensivos. Ele encontra-se, neste momento, estável do ponto de vista cardiovascular e respiratório, e segue em recuperação de pós-operatório abdominal”, informou o boletim.

Ainda na última sexta, o tricampeão mundial publicou no Instagram foto afirmando estar se recuperando bem. "Hoje eu recebi visitas de familiares e continuo sorrindo todos os dias. Obrigado por todo amor que recebo de vocês", escreveu.

A filha do ex-jogador, Kely Nascimento, também usou as redes sociais para informar sobre o estado de saúde do pai.

Cirurgia

Pelé está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde 31 de agosto, para retirada de um tumor no cólon — parte do intestino.

Ele foi submetido à cirurgia no dia 4 deste mês para a retirada do tumor, descoberto durante exames cardiovasculares e laboratoriais de rotina. Na última terça-feira (14), ele teve alta da UTI e permaneceu internado para se recuperar.