Fifa e Conmebol virão ao Brasil para acompanhar eleições da CBF

A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, recebeu uma carta da entidade máxima do futebol, a Fifa, e da Confederação Sul-Americana, Conmebol. No documento, as entidades dizem que virão ao Brasil no próximo dia 8 para acompanhar o processo das novas eleições na entidade.

No texto, a Fifa cita um artigo do estatuto: "as associações membros da Fifa devem gerir os seus assuntos de forma independente e sem influência indevida de qualquer tipo de terceiros".

A carta ainda ressalta possíveis punições. A CBF perderia todos os direitos de membro com efeito imediato até que a suspensão seja levantada pela Fifa. Isso também significaria que a CBF, equipes representantes e clubes não teriam mais o direito de participar de qualquer competição internacional enquanto ela estiver suspensa.

Ednaldo afastado

No dia 7 de dezembro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu retirar Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, José Perdiz, foi designado para comandar a entidade de forma interina.

O tribunal determinou ainda quem até 30 dias úteis fossem convocadas novas eleições, que acontecerão no início da segunda semana de janeiro de 2024.