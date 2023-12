Presidente do STJD assume como novo presidente da CBF após decisão da Justiça; saiba quem é

A Confederação Brasileira de Futebol terá um presidente interino por 30 dias. Trata-se de José Perdiz, que será o interventor da entidade após a saída de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF, após decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

Perdiz era o atual presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e tem 60 anos. Ele ficará no cargo da CBF até uma nova eleição, em até 30 dias.

Quem é José Perdiz

José Perdiz de Jesus formou-se em direito pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Especialista em Direito Civil, Perdiz possui cursos em Direito da Família, Procedimentos Especiais, Processo Civil, Direito Penal, Administração Pública, além de seminários em todo o Brasil e nas Universidades de Londres e Lisboa. Desde 1991 José Perdiz exerce a advocacia em Tribunais Superiores e em 1995 fundou a Perdiz de Jesus Associados. Inscrito na OAB do Distrito Federal, Perdiz foi eleito presidente das Comissões Eleitorais da OAB/DF nos triênios 2013/2015, 2016/2018 e 2019/2021.

Na área desportiva, José Perdiz de Jesus ingressou como auditor do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Metropolitana de Futebol da FMF/DF e posteriormente foi eleito vice-presidente da instituição. Em 2012 entrou no STJD do Futebol e presidiu a 5ª Comissão Disciplinar (2012/2016).

Em 2016 foi indicado pelos clubes para compor o Pleno do STJD como auditor (2016/2020) e atuou ativamente de norte a sul do país como palestrante nos workshops e eventos realizados pela ENAJD (Escola Nacional de Justiça Desportiva). Em 14 de julho de 2020 foi reconduzido pelos clubes para permanecer no Pleno para o quadriênio 2020/2024 e eleito por aclamação vice-presidente do STJD do Futebol.