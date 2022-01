A FIFA anunciou nesta sexta-feira (7) os três finalistas do prêmio The Best de 2021, entregue ao melhor jogador da temporada 2021. O argentino Lionel Messi, que conquistou a Bola de Ouro em novembro, o polonês Robert Lewandowski, atual melhor jogador do mundo pela FIFA, e o egípcio Mohamed Salah, disputarão a premiação no dia 17 de janeiro (segunda-feira), em cerimônia realizada em Zurique, na Suíça.

O brasileiro Neymar Júnior, pelo quarto ano consecutivo, e o português Cristiano Ronaldo, pela primeira vez desde a criação do prêmio em 2016, ficaram de fora do TOP-3 da FIFA. Entre as mulheres, Jennifer Hermoso e Alexia Putellas, do Barcelona, e Sam Kerr, do Chelsea, foram as finalistas anunciadas.

A cerimônia também premiará cinco outras categorias: Melhor Goleiro e Melhor Goleira, Melhor Treinador (futebol masculino e feminino), além do Prêmio Puskas (gol mais bonito do ano).

Veja os finalistas das outras premiações do The Best 2021:

Melhor goleiro

Donnarumma (Milan-PSG)

Mendy (Chelsea)

Neuer (Bayern de Munique)

Melhor treinador

Pep Guardiola (Manchester City)

Roberto Mancini (Itália)

Thomas Tuchel (Chelsea)

Melhor goleira

Ann-Katrin Berger (Chelsea)

Christiane Endler (PSG)

Stephanie Labbé (PSG)

Melhor treinador(a) - futebol feminino

Lluis Cortés (Barcelona)

Emma Hayes (Chelsea)

Sarina Wiegman (Seleção Holandesa e Seleção Inglesa)

Prêmio Puskas (gol mais bonito da temporada)

Erik Lamela (Tottenham/Sevilla)

Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

Mehdi Taremi (Porto)