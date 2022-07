Ferroviário x Aparecidense: veja onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário recebe a Aparecidense, neste sábado (09), em busca de quebrar a sequência negativa de seis derrotas seguidas no Brasileirão Série C. A bola vai rolar ás 15h (horário de Brasília) no Estádio Elzir Cabral.

O Tubarão da Barra abre a zona de rebaixamento da competição, com 12 pontos, e encara um adversário que não perde há quatro rodadas e está na 8ª colocação da tabela. A Aparecidense luta pela classificação para a segunda fase da terceira divisão em busca do acesso para a Série B.

Legenda: Francisco Diá faz sua estreia neste sábado em sua segunda passagem pelo Ferroviário Foto: Divulgação/ Ferroviário

Esta partida marca também a estreia de Francisco Diá à frente do comando técnico do time coral. O treinador já é o quarto que passa pelo cargo apenas nesta temporada e chegou para substituir Sidney Moraes.

Onde assistir a partida

TV NSports

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Ferroviário: Jean; Vitão, Gabriel Neto e Fredson; Marcos Martins, Alemão, Breno, Natan Costa e Emerson Dudu e Edson Cariús.Técnico: Francisco Diá

Aparecidense: Gabriel; Luan Sales, Lucas Gazal, Ricardo Lima e Rodrigues; Renato, Jeferson, Rodriguinho e Robert (Felipe Menezes) Alex Henrique e Gilvan (Joãozinho). Técnico: Moacir Junior.

Ficha técnica | Ferroviário x Aparecidense

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Elzir Cabral

Data: 09/07/2022

Transmissão: TV NSports

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil