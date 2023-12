Ferroviário contrata atacante Gabryel Martins em definitivo

O Ferroviário anunciou a permanência do atacante Gabryel Martins, agora com contrato em definitivo para 2024. Ele chegou no Ferrão este ano por empréstimo junto ao Fluminense/RJ.

Foram 28 partidas e 3 gols vestindo a camisa do Ferrão no ano, e participando de momentos decisivos para o acesso e título coral da Série D do Brasileiro.

Outro atacante

Ainda para o ataque, o Ferroviário anunciou na última quinta-feira, Vinícius Alves, de 24 anos. Ele estava no Sampaio Corrêa, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro.

No futebol cearense, Vinícius se destacou em Horizonte, Crato e Atlético Cearense. Jogou ainda no Boa Esporte-MG, Sanjoanense de Portugal, Grêmio Anápolis-GO e XV de Piracicaba-SP.