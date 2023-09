Ferroviário comemora bicampeonato da Série D em carreata; veja imagens

Na manhã deste domingo (24), o Ferroviário realizou uma carreata para comemorar o bicampeonato da Série D. Antes do início do percurso diversos torcedores se concentraram na Praça da Imprensa, na Avenida Desembargador Moreira. No trajeto, os corais passaram ainda pelas Avenidas Beira Mar, Abolição e Leste Oeste antes de chegar ao Estádio Elzir Cabral, na Barra do Ceará. Veja imagens:

Ferroviário comemora bicampeonato da Série D em carreata; veja imagenshttps://t.co/UyJKNHqn4c



🎥: Lenilson Santos / Ferroviário AC pic.twitter.com/7XQ96uXyJj — Jogada (@diariojogada) September 24, 2023

Legenda: Torcedores do Ferroviário em carreata de comemoração do bicampeonato da Série D. Foto: Kid Júnior / SVM

Legenda: Jogadores e dirigentes do Ferroviário em carreata de comemoração do bicampeonato da Série D. Foto: Kid Júnior / SVM

Legenda: Jogadores e dirigentes do Ferroviário em carreata de comemoração do bicampeonato da Série D. Foto: Kid Júnior / SVM

CAMPANHA DO BICAMPEONATO

O Ferroviário realizou uma campanha irretocável na Série D de 2023 e, além do acesso, foi coroado com o título, que marcou seu bicampeonato da competição. Ao todo, foram 24 jogos, com 15 vitórias e nove empates.