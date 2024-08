Ferroviário apresenta Ranielle Ribeiro como novo técnico para a sequência da Série C

Novo técnico do Ferroviário, Ranielle Ribeiro foi apreentado nesta quarta-feira (7), na sede do clube. O profissional chega para comandar o time na continuidade da Série C do Brasileiro, após a saída de Paulinho Kobayashi. O principal objetivo é conseguir a permanência do clube na competição.

O treinador de 44 anos tem experiência em clubes nordestinos, como ABC/RN, Campinense/PB, Serra Branca/PB, Santa Cruz/PE e Asa/AL, último clube antes de chegar ao Tubarão da Barra. Ranielle terá como auxiliar técnico Raimundo Wagner.

O Tubarão da Barra está em 19º na tabela da Série C, penúltimo da zona de rebaixamento, com 14 pontos somados. O próximo desafio da equipe é contra o Caxias, fora de casa. O duelo será no sábado (10), a partir das 19h30 (de Brasília).