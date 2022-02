Ferroviário anuncia Paulinho Kobayashi como novo técnico para a sequência da temporada

O Ferroviário anunciou novo técnico para a temporada de 2022. Paulinho Kobayashi chega à capital cearense neste domingo (6), ao lado do auxiliar Marcelo Copertino, quando já inicia os trabalhos na Barra do Ceará. Ele assume a equipe após Anderson Batatais deixar o posto.

Paulinho tem 52 anos, nascido em São Paulo, e já passou pelo futebol cearense, quando atuou no comando do Floresta. Ele coleciona títulos com o São Caetano (Paulista A3 1991), América de Natal (Copa do Nordeste 1998) e Altos-PI (Piauiense 2017). Como atleta, teve destaque quando defendeu o Santos, na década de 1990.

Nos trabalhos mais recentes pela região nordeste, o novo técnico do Tubarão comandou o Imperatriz-MA no Brasileiro da Série C, além do América de Natal-RN e River-PI na última temporada.

O Ferroviário é o vice-líder do Campeonato Cearense, com 20 pontos conquistados. O próximo adversário da equipe será o Maracanã, no estádio Elzir Cabral, às 15h30 da próxima terça-feira, dia 8.

