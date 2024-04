FCF divulga tabela básica da Série C do Campeonato Cearense; Veja jogos e participantes

A Federação Cearense de Futebol publicou nesta terça-feira (23), a Tabela Básica e o Regulamento Específico do Campeonato Cearense Série C. Com sete equipes, a Terceira Divisão inicia no dia 15 de junho. Disputam a Série C: Crato, Terra e Mar, Limoeiro, Tianguá, Quixadá e Itarema.

Veja tabela

1ª Rodada (15/06)

CRATO X TERRA E MAR

LIMOEIRO X TIANGUÁ

QUIXADÁ X ITAREMA

2ª Rodada (22/06)

TERRA E MAR X LIMOEIRO

TIANGUÁ X QUIXADÁ

ITAREMA X ALIANÇA

3ª Rodada (29/06)

ALIANÇA X CRATO

QUIXADÁ X TERRA E MAR

LIMOEIRO X ITAREMA

4ª Rodada (06/07)

CRATO X QUIXADÁ

ITAREMA X TERRA E MAR

TIANGUÁ X ALIANÇA FCFTV

5ª Rodada (13/07)

LIMOEIRO X CRATO

ALIANÇA X QUIXADÁ

ITAREMA X TIANGUÁ

6ª Rodada (20/07)

CRATO X ITAREMA

ALIANÇA X LIMOEIRO

TERRA E MAR X TIANGUÁ

7ª Rodada (27/07)

TIANGUÁ X CRATO

QUIXADÁ X LIMOEIRO

TERRA E MAR X ALIANÇA



Regulamento

O Campeonato Cearense Série C 2024 será disputado em três fases: 1ª fase, fase semifinal e fase final. Na 1ª fase, os sete clubes jogarão todos contra todos, em grupo único (Grupo A), no total de seis partidas cada (jogos de ida).

Ao final da 1ª fase, os clubes classificados em 1º, 2º, 3º e 4º lugares classificam-se para a 2ª fase da Competição (Semifinal).

Na 2ª fase (Semifinal), os quatro clubes classificados disputam jogos em ida e volta, com a seguinte chave:

Grupo B – 1º do grupo A vs 4º do grupo A

Grupo C – 2º do grupo A vs 3º do grupo A

Na 3ª fase (Final), os dois clubes classificados garantem vaga da Série B do Cearense de 2025 e se enfrentam

em partida única.