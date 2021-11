Fabinho projeta duelo com o Corinthians e avisa: "temos a ambição de fazer história no Ceará"

O volante Fabinho será uma das novidades do Ceará para o confronto desta quinta-feira (25), contra o Corinthians, às 20 horas, no Castelão, pela 34ª rodada da Série A. O jogador cumpriu suspensão na rodada anterior, no empate em 1 a 1 com o Atlético/GO.

Um dos destaques da equipe após a chegada de Tiago Nunes, o volante acredita em vitória diante do Corinthians e em uma histórica vaga na Libertadores, fazendo história pelo Vovô.

O Alvinegro é o 9º colocado da Série A, com 46 pontos, apenas dois a menos que o Fluminense, o 7ºcolocado, que teria hoje uma vaga garantida na Libertadores pelo G-7.

"Quando você veste a camisa de um grande clube como o Ceará, um clube histórico, que tem crescido, você não pode se contentar com pouco. Você tem que fazer o máximo esforço, pagar um preço para que você consiga bater esses recordes, esses objetivos, dentro de um campeonato brasileiro que não é fácil. Nós que temos a ambição de deixar o clube nas suas melhores colocações nacionais, nós que temos a ambição de fazer história no clube", afirmou.

E para Fabinho, o jogo diante do Corinthians na quinta-feira, é o primeiro de quatro decisões que o Alvinegro terá pela frente.

"Daqui para frente são jogos decisivos, jogos em que acredito que o detalhe possa fazer toda diferença, mas temos que olhar para nós, para aquilo que estamos fazendo dentro do campeonato. Eles estão vindo de uma vitória no clássico contra o Santos, é uma equipe muito qualificada, têm jogadores diferenciados que a gente precisa redobrar a atenção. Vai ser um jogo muito difícil onde a gente precisa tá ligado durante os 90 minutos, mais os acréscimos, pra gente sair de campo com os três pontos e manter nossa pegada nessa reta final do campeonato”, finalizou.