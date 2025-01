Fabiano Soares não é mais técnico do Tirol

Fabiano Soares não é mais treinador do Tirol. O clube publicou nota oficial nesta sexta-feira (31), informando a saída do treinador.

Na nota, o clube da Coruja também informou que Michel Lima será o novo técnico da equipe.

Fabiano Soares deixa o comando da equipe um dia depois da Coruja golear o Cariri por 4 a 0 no Domingão pela 3ª rodada do Campeonato Cearense. O Tirol tem 4 pontos em 3 jogos e está na vice-liderança do Grupo A. Restam duas rodadas para o fim da 1ª Fase do Campeonato Cearense.

Veja Nota do Tirol



"O Tirol informa que Fabiano Soares não é mais o treinador da equipe. Agradecemos ao profissional pelos serviços prestados e desejamos muito sucesso em sua trajetória. Ao mesmo tempo, anunciamos que Michel Lima assumirá o comando da equipe, iniciando os treinamentos já nesta sexta-feira. O Centro de Formação de Atletas do Tirol segue sendo um espaço de oportunidades para profissionais que acreditam em nosso projeto. Seguimos firmes e focados no nosso objetivo de fazer um grande Campeonato Cearense".