F1: Veja treinos, qualificação e corrida de domingo do GP do Japão

A volta do GP do Japão estava sendo aguarda com todo carinho pelos amantes do automobilismo. Depois de não ser realizado desde 2019 devido ao surto mundial de coronavírus, o GP do Japão retorna neste fim de semana na F1, no Circuito Internacional de Suzuka.

A edição deste ano também pode ver a coroação de um campeão mundial de Fórmula 1, já que Max Verstappen, da Red Bull, busca selar títulos consecutivos no domingo. Se Verstappen não vencer, precisará abrir oito pontos em relação a Charles Leclerc, e seis para Sergio Pérez para ser campeão.



Veja onde assistir GP do Japão:

Sexta-feira, 7 de outubro

0h – treino livre 1 (BandSports)

3h – treino livre 2 (BandSports)

Sábado, 8 de outubro

0h – treino livre 3 (BandSports)

3h – classificação (Band e BandSports)

Domingo, 9 de outubro

2h – GP do Japão (Band)