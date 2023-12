Exame de DNA de suposta filha de Pelé dá negativo; família aguarda contraprova

Deu negativo o resultado do primeiro exame de DNA realizado para checar se Maria do Socorro Azevedo é realmente filha de Pelé. A família do Rei do Futebol concordou em aguardar o resultado da contraprova do teste para, enfim, dar seguimento ao processo de inventário dos bens do antigo atleta, que faleceu em dezembro de 2022, vítima de um câncer no cólon.

Os filhos concordaram em realizar os exames laboratoriais antes de iniciar o debate sobre a partilha do patrimônio, conforme informações do jornal Estadão. O procedimento está sendo realizado por uma clínica particular em São Paulo.

Veja também

Pelé respondia a uma ação judicial sobre o reconhecimento de paternidade movida por Maria do Socorro Azevedo, a qual é representada pela Defensoria Pública de São Paulo. A mulher alega ser filha dele, tornando-se também herdeira do jogador. Na época, o Rei não recorreu e decidiu que ia fazer o teste de DNA, mas acabou morrendo antes de fazer o exame. No testamento, ele citou a possibilidade de ter outra filha.

O processo de divisão de bens do atleta está seguindo sem maiores problemas, já que tanto a viúva, Marcia Aoki, quanto os seis filhos concordaram com os termos definidos pelo craque no testamento. Nesta semana, a Justiça de São Paulo, em decisão publicada pela juíza Andrea Roman, da 2ª Vara de Família e Sucessões, determinou o cumprimento do documento.

Após ser resolvida a questão do exame de DNA, deve ser feita a finalização do levantamento dos bens de Pelé para, enfim, concluir o inventário. A fortuna deixada pelo Rei é estimada em R$ 78 milhões.

O filho do primeiro casamento de Pelé, Edinho, foi ordenado inventariante com o aval dos irmãos após Marcia Aoki abdicar da função. O ex-goleiro pediu para administrar a herança do pai, argumentando estar mais familiarizado com os negócios da família. Em setembro deste ano, eles também concordaram com a inclusão de Gemima, enteada do Rei do Futebol, entre os herdeiros dele.

Testamento de Pelé

No documento, assinado em 2020, Pelé definiu que 30% dos seus bens devem ir para a viúva Marcia, 60% devem ser divididos entre os seis filhos e a enteada, e os demais 10% são destinados aos dois netos — filhos de Sandra Regina, falecida em 2006, de quem ele nunca reconheceu a paternidade.

Caso o teste de DNA de Maria do Socorro seja positivo, ela passe a ser reconhecida como herdeira legítima do Rei e então entra na divisão dos 60% com os demais filhos.