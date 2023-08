Quanto valeriam Pelé e Garrincha no futebol árabe

Nem a França de Just Fontaine, Kopa, Michel Platini, Zidane, Kylian Mbappé, nem Portugal de Eusébio, Coluna, Cristiano Ronaldo, nem a Espanha de Iniesta, Piqué, Xavi, Villa, Busquets... De repente, as atenções do mundo se voltam para a Arábia Saudita. Lá está Cristiano Ronaldo no Al-Nassr. Lá está Neymar no Al Hilal. Foram buscar bilhões e garantir o futuro até da quarta geração. Pouco importa que tenham saído dos holofotes do iluminado futebol europeu. Já Messi optou pelos Estados Unidos, mesmo destino que tiveram os ídolos Pelé e Franz Beckenbauer no final de suas carreiras.

Há algo em comum em tudo isso: as cobranças são menores e as fortunas muito maiores. Algum dia irá o futebol árabe ser o centro do mundo? Não sei. Mas uma coisa é certa: dinheiro de sobra os árabes têm. E tomaram gosto pelo futebol, depois que a Copa do Mundo foi realizada no Qatar, país localizado na península arábica (Ásia Continental). Não se iludam: se os países da Arábia quiserem, o centro futebolístico do mundo em breve estará lá. A Arábia é composta pelos seguintes países: Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Omã, Kuwait e partes da Jordânia e do Iraque.

Comparação

Pelé e Garrincha nasceram num tempo em que o futebol não era a mina de dinheiro que é hoje. Se comparados aos ídolos de hoje, os dois maiores nomes do futebol brasileiro em todos os tempos ganharam pouco. Já imaginaram quanto valeriam Pelé e Garrincha no mundo futebolístico árabe da atualidade?

Superiores

Pelé e Garrincha foram superiores a todos os nomes citados no comentário de abertura desta coluna. Juntos ganharam duas Copas do Mundo seguidas. E Pelé ganhou três Copas do Mundo. Bastaria isso para mostrar a diferença. Muitos torcedores de hoje, que não viveram a era Pelé/Garrincha, certamente vão querer contestar. É um direito deles.

Eu vi

Modéstia à parte, eu tive a felicidade de ver em ação todas essas gerações. Portanto, sinto-me em condições de opinar. Pelé e Garrincha foram dois gênios incomparáveis. Entendo até que Garrincha não é cultuado como deveria ser. O futebol mundial deve muito ao Mané Garrincha, que deu bailes inesquecíveis pelos gramados do mundo.

Valores

Quanto ganharia Pelé nos valores de hoje? Quando ganharia Garrincha nos valores de hoje? Os árabes teriam de desembolsar mais dinheiro do que desembolsaram para contratar Cristiano Ronaldo e Neymar juntos. Dirão, talvez, que estou exagerando. Não estou. Basta uma análise comparativa. E pronto.

Dados concretos

O mais importante título que todo jogador almeja é ganhar uma Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo e Neymar não conseguiram tal feito. São brilhantes, sim. Eu sei. Mas Pelé e Garrincha foram mais brilhantes do que eles. Volto a lembrar: Garrincha ganhou duas Copas do Mundo seguidas. Pelé ganhou duas Copas do Mundo seguidas. E ganhou outra, quatro anos depois. Ganhou três. Logo...

