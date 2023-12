Santos não utilizará a camisa 10 de Pelé na Série B

Eleito presidente do Santos no sábado (11), Marcelo Teixeira, declarou que o clube não utilizará a camisa 10 de Pelé na Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. O clube jogará a 'Segundona' pela 1ª vez em 2024, após cair na Série A deste ano. Ele esclareceu que a proposta será analisada pelo conselho deliberativo do clube.

"Nós vamos propor ao Conselho Deliberativo. No Campeonato Paulista vamos atuar normalmente com a camisa 10. No Campeonato Brasileiro, enquanto não subir, estar no seu patamar digno, nós não atuaremos com a camisa 10 – afirmou ao ser eleito.

Marcelo Teixeira garantiu que a camisa de Pelé só será utilizada em Campeonatos Brasileiros quando o Santos estiver na Série A.

"Em memória, em honra. Já que neste ano tivemos a homenagem do campeonato ao Rei Pelé, continuaremos nessa missão. Nós voltaremos a primeira divisão. Enquanto não voltarmos, o Santos não utilizará a camisa mais gloriosa da sua história, a camisa 10", completou.

E a 11 de Neymar?

Eleito presidente do Santos no sábado, Marcelo Teixeira recebeu uma ligação de Neymar no dia seguinte, domingo, e ficou esperançoso com as palavras que ouviu do ídolo santista. De acordo com o dirigente, o atacante do Al-Hilal deu indícios de que pode retornar em breve à Vila Belmiro, pois pediu para que o número 11 não seja mais utilizada pelo time até que ele volte a defender a camisa alvinegra. O diálogo teve como ponto de partida uma fala de Teixeira, que, logo após ser eleito, disse que o 10 eternizado pelo Rei Pelé só voltará a estampar um uniforme do clube quando o acesso à Série A do Brasileirão for concretizado.



"Ontem recebi um telefonema dele (Neymar), e ele dizendo: 'presidente, já aposentou a 10 até voltar à primeira (divisão), então aposenta a 11 até quando eu voltar. Então, já fiquei feliz, já estou esperançoso. Vou colocar lá para o nosso grupo para que a gente estude... Vamos, então, aguardar a 11 também, e aí a gente espera a volta do Neymar. Já me deixou, assim, tão esperançoso. Que seja tão rápida a volta para a primeira e a volta do Neymar no futuro. Vamos aposentar a 10 momentaneamente, e a 11. A 10 do Pelé não pode mais vestir, só vai vestir o novo craque quando subirmos para a divisão de elite. E a 11 vamos aguardar até o nosso craque voltar", disse o presidente eleito em entrevista à TV Santa Cecília, da qual é dono, na manhã desta segunda-feira.