Ex-técnico do Ceará, Deividy Hadson é anunciado pela equipe de futsal do Corinthians

A equipe de futsal do Sport Club Corinthians Paulista anunciou a contratação do técnico Deividy Hadson, que deixou o Ceará na última quarta-feira (22) após o encerramento da temporada 2021. O comandante chega para substituir André dos Santos “Bié”, que dirigia o Timão desde 2016.

No comando técnico do Ceará Sporting Club desde 2020, Deividy conquistou quatro títulos em seis finais disputadas. Este ano, faturou o inédito título da Copa do Brasil de Futsal, o título invicto do Campeonato Cearense e da Copa do Estado e ficou com o vice-campeonato da Taça Brasil.

Pelo clube paulista, Deividy Hadson disputará o Campeonato Paulista e a Liga Nacional de Futsal (LNF).

