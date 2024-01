Ex-Seleção Brasileira, cearense Valdin será atleta de Futsal do Fortaleza em 2024

Aos 44 anos, o cearense Valdin está de volta ao futsal cearense, segundo o portal “Garotinho Futsal”, o ala multicampeão da categoria vai defender a equipe do Fortaleza em 2024, seu time do coração. O atleta que estava na equipe do Assoeva-RS, fez história pelo esporte, principalmente na seleção brasileira.

Em 2024, o Fortaleza Futsal irá disputar quatro competições: Campeonato Cearense, Campeonato Brasileiro, Copa Estado e Copa do Nordeste.

No início dos anos 2000, Valdin já havia atuado em terras cearenses, pela SUMOV e pelo próprio Fortaleza.

Títulos

Ao longo de sua trajetória, Valdin acumulou títulos, como por exemplo: Grand Prix Futsal (2), Copa Libertadores (8), Copa América (2), Campeonato Brasileiro (4), Taça Brasil de Futsal (4), Superliga Futsal (4)

O craque brasileiro também possui o recorde de mais gols marcados em um único jogo de futsal, tendo feito 20 gols na vitória do Brasil por 76-0 no Timor-Leste pelos Jogos da Lusofonia de 2006.