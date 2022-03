Ex-presidente da Bolívia, Evo Morales critica técnico do Brasil citando Maradona

O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, criticou o técnico da Seleção Brasileira nesta terça-feira (29) nas redes sociais, antes do duelo em La Paz, pela 18ª rodada das Eliminatórias da América do Sul.

Na postagem, Evo Morales cita o comentário do técnico Tite, na coletiva pré-jogo, onde pontua ser “desumano” atuar na altitude de Bolívia. O estádio Hernando Siles, palco da partida, está localizado a 3.637 metros do nível do mar, figurando entre os estádios de futebol de maior altitude do mundo.

Para rebater o técnico do Brasil, o ex-presidente boliviano mencionou o ídolo argentino Diego Armando Maradona, taxando-o como “maior”, relembrando a frase “você tem que jogar onde você nasceu, irmãos", dita pelo ex-atacante.

A partida entre Brasil e Bolívia acontece nesta terça-feira (29), às 20h30 (horário de Brasília). Classificado antecipadamente à Copa do Mundo, a Seleção Brasileira cumpre apenas tabela diante dos bolivianos - o time de César Farías não tem chance de classificação.

Confira publicação na íntegra

"Repudiamos que Tite, técnico do Brasil, diga que é "desumano" jogar futebol em um lugar onde vivem milhões de pessoas. A grandeza se reconhece nas palavras, por isso lembramos do maior, Diego Armando Maradona que disse "você tem que jogar onde você nasceu, irmãos".

Repudiamos que Tite, técnico de Brasil, diga que es "inhumano" jugar fútbol en un lugar donde viven millones de personas. La grandeza se reconoce en las palabras, por eso recordamos al más grande, Diego Armando Maradona que dijo "ustedes tienen que jugar donde nacieron, hermanos" pic.twitter.com/5oLGaPbIvB — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) March 29, 2022