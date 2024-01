Ex-jogador do Palmeiras é preso em Alagoas por não pagar pensão

Atualmente com 40 anos, Cleiton Xavier tem passagens por grandes clubes brasileiros com Palmeiras, Internacional, Sport e Vitória. O ex-jogador foi revelado pelo CSA em 2002 e ainda passou por Brasiliense, Gama, Figueirense e Metalist, da Ucrânia. No Palmeiras, ele foi campeão da Copa do Brasil em 2015 e do Brasileirão em 2016.