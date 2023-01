Ex-jogador do Manchester United, Philip Mulryne vira padre após se cansar de dinheiro e mulheres

O ex-meia Philip Mulryne, com passagens por Manchester United e Norwich City, virou padre após encerrar a carreira futebolística em 2008. O irlandês, de 45 anos, foi ordenado sacerdote em julho de 2017, após nove meses como diácono.

Nascido em Belfast, na Irlanda do Norte, Philip Mulryne iniciou a carreira no futebol em 1994. Em 2006, ganhou às manchetes após ser cortado da seleção às vésperas do confronto contra a Inglaterra pelas eliminatórias da Copa do Mundo, por fugir da concentração e pernoitar bebendo em um bar. A informação é da BBC.

A decisão de iniciar o processo para tornar-se sacerdote da Igreja Católica Romana aconteceu em 2009, enquanto atuava pelo Norwich City, após se cansar da vida luxosa de jogador de futebol, com dinheiro e mulheres.

"Eu diria que começou no meu último ano em Norwich. Eu não estava pensando nisso naquele momento, mas comecei a ficar insatisfeito com todo o estilo de vida que eu vinha levando. Temos uma vida maravilhosa como jogador de futebol e fui muito privilegiado, mas descobri que, mesmo com todas as coisas ao meu redor, havia uma espécie de vazio. Fiquei bastante chocado", disse.

"Comecei a voltar à missa e comecei a rezar regularmente, e simplesmente encontrei uma verdadeira sensação de realização com isso. O futebol tinha altos e baixos enormes e aqui estava algo que me dava uma constante sensação de contentamento", contou.

Na carreira futebolística, Philip Mulryne soma passagens por Manchester United, Norwich City, Cardiff City, Leyton Orient e King´s Lynn.

Trajetória religiosa

Philip Mulryne iniciou a trajetória religiosa em 2009, aos 31 anos, após ser convidado pelo monsenhor Noel Treanor, bispo de Down e Connor. Durante o período, se formou em filosofia pela Queen's University Belfast e em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana. A primeira missa ministrada pelo ex-jogador aconteceu em 10 de julho de 2017 na St Oliver Plunkett Church, em Belfast.

Títulos

Na carreira, Mulryne conquistou apenas dois títulos: FA Youth Cup (1994-95) pelo Manchester United e a Championship (2003-04) pelo Norwich City.