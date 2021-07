Ex-Fortaleza, meia Adenílson rescinde com Londrina para acertar com futebol árabe

Eleito o melhor jogador do Campeonato Cearense de 2017, o meia Adenílson está se transferindo para o Al Dhaid, dos Emirados Árabes. Destaque do Londrina na Série B do Brasileiro, o atleta solicitou a rescisão contratual para fechar com o novo clube.

“Recebi uma proposta, vim ao clube e solicitei minha rescisão. Não teve valor nenhum envolvido, estou com minha cabeça focada em um novo ciclo”, declarou ao site oficial do Londrina.

Com 29 anos, o atleta foi um dos destaques do Guarani de Juazeiro em 2017 e assinou com o Fortaleza até 2019, mas nunca conseguiu se firmar na equipe tricolor e acumulou empréstimos.

Legenda: Pelo Fortaleza, Adenílson foi titular em parte da campanha do acesso na Série C Foto: Foto: JL Rosa / SVM

Durante o período de vínculo vigente com a equipe, foi cedido ao América/RN e ao Remo, sendo campeão potiguar (2019) e paraense (2018), respectivamente. Retornou na disputa da Série A de 2019, mas não teve oportunidade com os técnicos Zé Ricardo e Rogério Ceni.

Carreira

O melhor momento de Adenílson no Fortaleza foi em 2017, quando chegou a ser titular com Paulo Bonamigo na campanha de acesso do time na Série C. Jogou 15 vezes e não marcou nenhum gol, sendo escalado também com Antônio Carlos Zago, treinador que conduziu o time na reta final.

Legenda: Adenílson defendeu o Guarani de Juazeiro em 2015, 2016 e 2017 Foto: Foto: Natinho Rodrigues

Natural de Salvador/BA, foi revelado pelo Vitória e passou por Confiança/SE, Lemense/SP e Grêmio Osasco nas categorias de base. Como profissional, defendeu o Chiangrai United, da Tailândia, além de Uniclinic, Guarani de Juazeiro, América/RN, Remo, Cascavel e Londrina.

Na atual temporada, disputou 25 partidas pelo clube paranaense, com dois gols marcados. A equipe estava na lanterna da Segundona, com uma vitória, quatro empates e seis derrotas.