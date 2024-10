Ex-Ceará, Lisca xinga presidente do Sport e provoca torcida após jogo da Série B; veja vídeo

Lisca, técnico do América-MG, que já comandou o Ceará em duas oportunidades, protagonizou uma cena curiosa após a vitória do Coelho por 2 a 1 sobre o Sport na noite da última segunda-feira (28). Ele xingou Yuri Romão, presidente do Sport, e provocou torcedores do time pernambucano.

“Manda esse presidente m**** tomar no **! Eu nunca vou perder pra ele! Nunca!”, disse Lisca após a partida, válida pela 34ª rodada da Série B do Brasileirão 2024. Com a vitória, o América-MG chegou aos 52 pontos e segue vivo na luta pelo acesso.

De acordo com informações publicadas pelo ge, a discussão se deve a um atrito antigo entre Lisca e Sport, motivado pela saída conturbada de Lisca da Ilha do Retiro em 2022, quando o treinador foi para o Santos.