Estoril vence o Benfica por 3 a 1 na semifinal da Taça Revelação

Em casa, o Estoril venceu o Benfica por 3 a 1 em jogo de ida da semifinal da Taça Revelação, torneio Sub-23. O clube, que tem o título da competição, busca conquistar mais um lugar no alto do pódio. Tiago Manso, Diogo Batista e Afonso Valente marcaram os gols da vitória. Henrique Pereira fez para os visitantes.

As equipes se enfrentaram nesta terça-feira (10), no Estádio Antônio Coimbra da Mota. Dos cinco duelos entre os times nesta temporada, são duas vitórias canarinhas, duas para o time encarnado e um empate.

No primeiro tempo, os visitantes abriram o placar com Henrique Pereira. No entanto, não demorou para a reação vir. O time comandado pelo técnico Vasco Botelho deixou tudo igual com Tiago Manso, ainda no fim da etapa.

No segundo tempo, os anfitriões foram em busca da virada no placar. Diogo Batista e Afonso Valente balançaram as redes e garantiram o 3 a 1 no jogo de ida da semifinal da Taça Revelação.

Os times voltam a campo em jogo decisivo no dia 17 de maio, próxima terça-feira.