Estados Unidos e México se garantem na Copa do Mundo de 2022; Costa Rica vai à repescagem

Mesmo com a vitória em casa por 2 a 0 sobre os Estados Unidos, em San José, a Costa Rica não conseguiu buscar a classificação direta nas Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo do Catar 2022. Os costa-riquenhos precisarão disputar a repescagem contra Nova Zelândia, que se classificou nas Eliminatórias da Oceania nesta quarta-feira (30). Canadá, México e Estados Unidos garantem vaga direta do Mundial.

A Costa Rica entrou em campo contra os Estados Unidos podendo se classificar apenas nos critérios de desempate, mas precisaria contar com uma derrota do México contra El Salvador, que não aconteceu. Com uma boa atuação do goleiro Keylor Navas, principal nome do time costa-riquenho, a equipe da casa venceu os estadunidenses por 2 a 0. Os gols foram de Juan Pablo Vargas e Anthony Contreras.

Já o México recebeu a desclassificada seleção de El Salvador e direcionou a vitória no 1º tempo. Uriel Antuna abriu o placar aos 17 minutos e Raúl Jiménez ampliou aos 43 em cobrança de pênalti. O Canadá, que já estava classificado, termina as eliminatórias na frente, com 28 pontos, empatado com o México, 2º colocado. Em 3º está os EUA, com 25 pontos, mesma pontuação da Costa Rica, 4º colocada. Panamá, Jamaica, El Salvador e Honduras fecham a classificação nesta ordem.

Ainda nesta quarta-feira, o Panama venceu o Canadá por 1 a 0, com gol marcado por Gabriel Torres. Já eliminadas, Jamaica e Honduras se enfrentaram e o jogo terminou com vitória jamaicana de virada, por 2 a 1. Tejeda abriu o placar e Leon Bailey e Ravel Morrison viraram o jogo para a Jamaica.