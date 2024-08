Estádio Bernabéu se prepara para estreia de Mbappé em casa pelo Real Madrid

Depois do empate frustrante na estreia no Campeonato Espanhol contra o Mallorca, o Real Madrid vai receber no domingo (25) o Valladolid no estádio Santiago Bernabéu, que se prepara para receber o astro Kylian Mbappé.

O atacante francês, que não brilhou em seu primeiro jogo em LaLiga,é esperado há muito tempo pela torcida merengue, enquanto surgem na imprensa espanhola os primeiros rumores sobre uma possível falta de equilíbrio da equipe em campo e a impossibilidade do "Quarteto Fantástico" formado por Bellingham, ViniJr., Mbappé e Rodrygo jogar junto, já que todos eles têm vocação para atuar pelo lado esquerdo.

Legenda: Mbappé foi a contratação de mais impacto do Real Madrid para a temporada Foto: Divulgação / Real Madrid

Moral com Ancelotti

"Mbappé é um talento extraordinário, temos que ajudá-lo a se adaptar o mais rápido possível", disse o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti.

"Ele entrou muito bem no vestiário, muito sério, com humildade", acrescentou Ancelotti sobre o atacante francês, que marcou um gol na vitória sobre a Atalanta (2 a 0) na decisão da Supercopa da Uefa.

"Eu nunca vou dizer a um jogador quantos gols ele tem que marcar, o que peço a eles é que deem tudo o que têm pela equipe, nada mais. Cada um tem suas qualidades, sejam técnicas, táticas ou de motivação, e precisa usá-las em prol da equipe", acrescentou o treinador.

Legenda: Mbappé autografa camisa de torcedor mirim do Real Madrid Foto: Divulgação / Real Madrid

Expectativas

Ao ser perguntado sobre as imensas expectativas em torno do Real Madrid, atual campeão da Espanha e da Europa, Ancelotti respondeu que "só falamos dos jogos que temos que jogar", mas reconheceu que, "com este elenco, é possível brigar por todas as competições".

"Não podemos pensar no que vai acontecer em maio. Temos que nos preparar para chegar bem a maio, trabalhar dia a dia", resumiu, antes de uma temporada especialmente longa para o Real Madrid, com o novo Mundial de Clubes em julho, num calendário por si só já sobrecarregado.

"Estamos pensando em alguns momentos da temporada para dar férias individuais aos jogadores, uma semana um jogador não vai jogar e vai descansar com a família. Estamos avaliando, principalmente para os jogadores de seleção, que são os mais afetados", revelou Ancelotti.

Sobre reforços, o italiano declarou que o elenco está "fechado" e opinou que não é necessário contratar jogadores para a defesa.

"Não precisamos de um zagueiro, primeiro porque pensamos que [David] Alaba vai se recuperar rápido e bem, e segundo porque temos jovens que estão prontos para jogar", concluiu.