"Está agindo de forma absurda", critica Galvão sobre festa de Neymar durante pandemia

O jornalista da Globo, Galvão Bueno, criticou a atitude de Neymar, do PSG, ao realizar uma festa de cerca de 500 pessoas em Mangaratiba, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, durante aumento de casos de Covid-19 no Brasil.

"Se ele tem a responsabilidade da festa, este cidadão está agindo de forma absolutamente errada, absurda, inadequada. Quantos milhões de pessoas têm admiração por ele? Quantas crianças se espelham nele, sonham em ser ele? O Neymar tem o direito de fazer a festa que ele quiser, gastar o que ele quiser, ninguém tem nada com isso, mas não nessa circunstância, não neste momento, não com o drama que a população está vivendo", comentou Galvão durante o programa "Bem, Amigos" desta segunda-feira (28).

O evento começou na sexta-feira (25) e deve acabar apenas na virada do ano. Neymar proibiu que os convidados levassem celulares e que registrassem imagens da festa.

O comentarista da emissora, Maurício Noriega, também criticou a escolha do jogador durante período tão tenso no país pela pandemia.

"No caso dele é decepcionante, porque eu achei que ele estava amadurecendo quando teve o envolvimento no protesto contra o racismo na partida contra o Istanbul (na Liga dos Campeões). Ele não foi protagonista, mas se envolveu. Agora, é uma decepção, porque parece que ele continua desconectado do que acontece no mundo. Ele vive na sua Neverland particular. É decepcionante", lamentou o jornalista.

