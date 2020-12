Neymar faz festa de Réveillon para 500 pessoas no litoral Rio de Janeiro

De férias no Brasil ,o atacante Neymar resolveu aproveitar a folga e organizar uma grande festa para celebrar a chegada de 2021. O craque da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain receberá cerca de 500 pessoas em Mangaratiba, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. As informações são do Uol e do jornal O Globo.

A festa de Réveillon começou na última sexta-feira (25) e só vai acabar na virada do ano. Para animar os convidados, Neymar contratou uma banda para tocar todos os dias.

> Juiz encerra inquérito contra Neymar por vazamento de fotos íntimas de Najila Trindade

> Neymar e mais dois jogadores do PSG estão infectados por novo coronavírus

Nada de registros

Para evitar repercussão negativa, Neymar estabeleceu uma regra para seus convidados: aparelhos celulares estão proibidos. O jogador não quer que fotos e vídeos circulem pelas redes sociais em meio à pandemia da Covid-19.

O atacante ainda decidiu construir uma espécie de boate com proteção acústica num espaço anexo à casa onde ocorrerá a festa. A intenção é não perturbar os vizinhos com o barulho e também evitar chamar a atenção.

Outra festa

No último domingo (20), o humorista Carlinhos Maia se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter após dar uma festa na cidade de Penedo (Alagoas). O "Natal da Vila" reuniu artistas, famosos e anônimos. Após a festa, alguns dos convidados testaram positivo para Covid-19, como a influencer Mileide Mihaile.