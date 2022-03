Eriksen reestreia pela seleção da Dinamarca com gol, mas Holanda vence amistoso

O meia Christian Eriksen voltou a vestir a camisa da seleção da Dinamarca neste sábado (26), nove meses após sofrer uma parada cardíaca em campo durante jogo da última Eurocopa. Muito aplaudido, até pelos adversários, marcou um gol na sua 1ª finalização, mas não evitou a derrota por 4 a 2 para a Holanda em amistoso na Johan Crujiff Arena, em Amsterdã.

A seleção da casa saiu na frente com um gol de cabeça de Bergwijn, mas os dinamarqueses empataram com gol de Vertergaard, também de cabeça. O zagueiro Aké cabeceou para recolocar a Holanda em vantagem. Em pênalti, Depay fez 3 a 1.

Christian Eriksen entrou em campo logo no começo do segundo tempo e marcou o segundo gol da Dinamarca, completando um cruzamento de Olsen dentro da área. A torcida da casa aplaudiu o meia dinamarquês de pé após o gol e os adversários também fizeram o gesto. A Holanda venceu por 4 a 2, com mais um gol de Bergwijn no fim.

Recuperação

Aos 30 anos, Eriksen ficou alguns meses longe dos gramados após o susto sofrido. O jogador voltou a atuar no mês passado pelo Brentford, da Inglaterra. Ele precisou deixar a Inter de Milão, da Itália, por causa do desfibrilador implantado, já que a liga italiana não permite o uso do aparelho. Eriksen ainda teve a chance de marcar mais um gol neste sábado, mas carimbou a trave.