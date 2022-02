Eriksen é relacionado no Brentford e volta a jogar 258 dias após parada cardíaca

Existem datas inesquecíveis na vida das pessoas.jamais vai esquecer o dia 12 de junho, quandodiante da Finlândia, na Eurocopa, e foi ressuscitado em campo. Agora, ele deve registrar o 26 de fevereiro como dia do seu renascimento no futebol, aos 30 anos. O meia da seleção dinamarquesa foi relacionado para o jogo contra o Newcastle e deve estrear no Brentford 258 dias após assustar o mundo ao cair desacordado em campo.Contratado pelo Brentford há duas semanas, Eriksen foi relacionado pelo técnico Thomas Frank pela primeira vez no novo clube. O meia rescindiu com a Inter de Milão pela impossibilidade de atuar no futebol Italiano por causa da instalação do ICD (cardioversor desfibrilador implantável) no coração. As regras do futebol Italiano não permitem.