Equador x Argentina: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A seleção da Argentina entra em campo nesta terça-feira (29), às 20h30 (horário de Brasília), contra o Equador, pela 18ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo 2022. O duelo ocorre no estádio Monumental, em Guayaquil.

Na vice-liderança da competição sul-americana, com 38 pontos em 16 partidas, o time de Lionel Messi está garantido no Mundial. Após o confronto, a equipe ainda precisará enfrentar o Brasil, em partida que foi suspensa pela Anvisa em 2021 - a data não foi confirmada.

Assim, o momento é de testes com foco nos convocados para o torneio do Catar, realizado entre novembro e dezembro. Do outro lado, os equatorianos também estão classificados, ocupando a 3ª posição, com 25. O time encerra participação na classificatória em casa, diante dos argentinos.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere.

Prováveis Escalações

Equador | Galindez; Preciado, Torres, Hincapie e Estupiñan; Gruezo e Mendez; Castillo, Mena e Rojas; Valência. Técnico: Gustavo Alfaro.

Argentina | Armani; Molina, Pezzella, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Paredes, González, Di Maria e Ángel Correa; Lionel Messi. Técnico: Scaloni.

Ficha técnica | veja horário, local e onde assistir

Equador x Argentina

Competição: 18ª rodada das Eliminatórias da América do Sul.

Local: estádio Monumental, em Guayaquil, no Equador.

Data: 29/03/2022 (terça-feira).

Horário: 20h30 (de Brasília).

Transmissão: Premiere.