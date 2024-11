Endrick fica 'invisível' e chega a 1 mês sem entrar em campo pelo Real Madrid

Depois de marcar dois gols em suas primeiras partidas no Real Madrid e ter começado como titular no duelo com o Lille, pela Liga dos Campeões, no dia 2 de outubro, Endrick perdeu espaço na equipe de Carlo Ancelotti. A ausência fez com que o jornal espanhol "As" afirmasse que o ex-atacante do Palmeiras está "invisível" no elenco do clube merengue, sem ganhar minutos e ritmo além dos treinamentos no CT. Com isso, ele sequer foi convocado para a Seleção Brasileira nesta sexta-feira (1).

Desde que foi contratado, a expectativa sobre Endrick era enorme. O atacante foi apresentado no estádio Santiago Bernabéu, ao lado do presidente Florentino Pérez, e Carlo Ancelotti era questionado, com frequência, sobre como o utilizaria assim que chegasse à Espanha. O treinador italiano, inclusive, surpreendeu: manteve o jovem de 18 anos na equipe principal, ao invés de mandá-lo para o Real Madrid Castilla - como ocorreu com Vinícius Júnior e Rodrygo.



Poucos minutos

A ideia era colocar o atacante aos poucos no time titular. Ele já disputou nove jogos no Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões, sendo que em oito destes compromissos, o jovem veio do banco de reservas. No entanto, o camisa 16 conseguiu se provar, mesmo com a baixa minutagem. Marcou dois gols, um por cada competição, e ainda deu uma assistência, em cerca de 50 minutos em campo - sem considerar os acréscimos das partidas. Nesse período, se tornou o jogador mais jovem do Real Madrid a ir às redes pela Liga dos Campeões, contra o Stuttgart.