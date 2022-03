Empresa dona do Liverpool estuda comprar clube no Brasil; Fortaleza está entre cotados

O movimento da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ganhou força no Brasil nos últimos meses com diversas empresas e bilionários buscando a compra de clubes, como Cruzeiro e Botafogo. E um novo interessado em um time do país é o fundo norte-americano Fenway Sports Group (FSG).

Segundo o Blog do Rafael Reis, do UOL, a holding multinacional tem a ideia de investimento e até avaliou algumas equipes, como o Fortaleza. O foco seria realizar a aquisição de uma instituição da Série A, com infraestrutura já desenvolvida, para evoluir e ser mais competitiva.

No momento, o FSG administra o Liverpool, um gigantes da Inglaterra, além de ter ações em outras modalidades como beisebol (Boston Red Sox) e o hóquei no gelo (Pittsburgh Penguins).

Para além do Leão, o grupo também estaria monitorando o Athletico-PR. O cenário é de estudo e não há nenhuma negociação agora. A chegada do fundo no Liverpool foi em 2010.

Sem contato com o Fortaleza

Ao Diário do Nordeste, a diretoria executiva do Fortaleza ressaltou que não foi procurada pela FSG até o momento, que não há negociação e que acompanhou apenas as informações repassadas pela imprensa.

Pelo regimento interno, o Fortaleza é uma “Instituição Sem Fins Lucrativos”. Deste modo, para ser adquirido, deve migrar o modelo para SAF, movimento previsto na legislação brasileira que precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo do time, criando ações e o transformando em empresa.

No fim de 2019, após a campanha no Brasileirão que culminou com a vaga na Copa Sul-Americana, o Leão foi procurado por representantes do bilionário russo Ivan Savvidis, proprietário do PAOK, da Grécia, para uma negociação. Os contatos foram encerrados com início da pandemia de Covid-19.