Em clássico encerrado antes por causa de bombas atiradas no gramado Corinthians ganha do Santos

Depois de cinco derrotas atuando fora de casa no Brasileirão, o Corinthians conquistou sua primeira vitória como visitante ao ganhar do Santos por 2 a 0 no clássico desta quarta-feira e aliviou a pressão sobre si. Deve voltar em paz para São Paulo, sem novos protestos da torcida, um dia depois de a delegação não se hospedar em Santos por falta de segurança.



Confusão

Quem não está aliviada é a torcida do Santos, que fez o árbitro Leandro Pedro Vuaden terminar o jogo antes do previsto, aos 44 minutos, depois que eles atiraram bombas em direção ao gramado que quase atingiram o goleiro Cássio. O jogo foi paralisado por dois minutos e, depois, encerrado. Seguranças tiveram de formar um cordão de isolamento no centro do gramado, onde os jogadores santistas se protegeram.

Santos em crise

O Santos, que não vence no Brasileirão há cinco partidas, estacionou nos 13 pontos e está mais perto dos que brigam para não cair do que os líderes do torneio.



Para piorar, o clube deve sofrer punição em decorrência das bombas atiradas no gramado que fizeram o árbitro Leandro Vuaden encerrar a partida aos 44 minutos.