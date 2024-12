Em casa, Norde Vôlei sofre segunda derrota na Superliga B masculina

O Norde Vôlei sofreu a segunda derrota na Superliga B masculina. No primeiro jogo em casa, o grupo comandado por Marcelo Negrão foi derrotado pelo Brasília por 3 sets a 1 (25-22/23-25/19-26/25-27). As equipes se enfrentaram no Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza, na sexta-feira (13).

A equipe comandada cearaense começou bem diante do adversário, com bom volume de jogo, e levou o primeiro set. Mas o Carcará viu o adversário crescer no duelo e vencer as três parciais seguintes. O Norde ainda ensaiou uma reação no último set, mas não conseguiu manter o ritmo e sofreu a derrota.

Com o resultado, a equipe está na décima colocação da tabela. Já o Brasília é vice-líder. O time cearense volta a jogar na quinta-feira (19), quando enfrenta o Montes Claros Vôlei fora de casa, no Ginásio Tancredo Neves. Confira a tabela de jogos aqui.