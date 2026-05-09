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Em 2018, Fortaleza conquistou título da Série B contra o Avaí, próximo adversário; relembre

Quase 10 anos depois, os times voltam a se enfrentar pela competição

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 17:15)
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Legenda: O Fortaleza foi campeão brasileiro da Série B ao vencer o Avaí em novembro de 2018
Foto: divulgação / Fortaleza

O próximo compromisso do Fortaleza na Série B do Brasileiro reserva uma lembrança especial à nação tricolor. No dia 10 de novembro de 2018, na Ressacada, uma vitória contra o Avaí por 1 a 0, com gol de Rodolfo nos acréscimos, concedeu o título do torneio - inédito para o futebol cearense.

A equipe era comandada por Rogério Ceni e tinha deixado à Série C em 2017. Com uma campanha avassaladora, no ano em que celebrava o centenário da instituição, o Leão ficou com a taça com duas rodadas de antecedência, sendo também o primeiro nordestino a vencer a 2ª divisão nacional na era dos pontos corridos, iniciando logo na sequência o melhor momento da história leonina.

Em campo, o time leonino utilizado foi: Max Walef; Tinga, Roger Carvalho, Ligger e Bruno Melo; Derley, Nenê Bonilha e Marlon (Rodolfo). Wilson, Éderson (Igor Henrique) e Romarinho (Marcinho).

O curioso é que essa também tinha sido a última vez da equipe na Série B. Logo, a lembrança chega como celebração, mas também estímulo do caminho traçado em prol de um novo acesso à elite.

O grupo daquele ano foi responsável pela maior conquista do Fortaleza, mas o verdadeiro feito foi interno, no DNA tricolor. Com Rogério Ceni e uma diretoria jovem e recém-empossada, o clube mudou a vocação por títulos, a necessidade de investimentos em estrutura e o próprio planejamento, que resultou em G-4 da Série A (2x), vagas na Copa Sul-Americana e Libertadores, além de um tricampeonato da Copa do Nordeste. Por isso, resgatar o jogo e lembrar do início do próprio apogeu.

O desafio do presente é se reencontrar, para fazer o futuro ser como o passado recente. O paradoxo temporal está estabelecido, e o confronto atual com o Avaí é mais um passo nessa caminhada. Os times se enfrentam de novo pela Série B no domingo (10), às 18h30, na Ressacada, pela 8ª rodada.

Bastidores da conquista do título da Série B do Fortaleza

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