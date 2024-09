O Elas no Esporte desta semana recebe Sabrine Araújo, torcedora do Fortaleza e criadora de conteúdo sobre os esportes do Tricolor. O papo traz mais sobre ela, que trabalha com redes sociais, e uma discussão sobre a importância de trabalhar informação com responsabilidade, trazendo o recorte sobre estereótipos de gênero.

ASSISTA AO EPISÓDIO: