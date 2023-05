Eduardo Barroca cita falta de tempo e desgaste dos atletas em derrota para o Vitória

“A gente melhorou tanto no jogo contra a Ponte como hoje. Acho que o número da posse de bola mostra isso muito bem. O grande desafio agora é ter excelência no terço final do campo terço final do campo. Fizemos 33 cruzamentos na área, um número extremamente expressivo, mas faltou um capricho, um preenchimento maior de atletas na área para concluir. Acho que, mesmo com o resultado adverso, a gente conseguiu dar um salto em mais algumas pequenas coisas. A construção de um trabalho é isso, leva tempo. Precisamos de tempo para treinar e é em cima disso que, com o tempo, a gente vai desenvolvendo a equipe para que o time consiga jogar bem, pois jogando bem sempre estaremos mais próximos da vitória”, finalizou Barroca.