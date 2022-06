Duplas brasileiras estão nas finais do Mundial de vôlei de praia

O Brasil garantiu vagas nas finais feminina e masculina no Mundial de Vôlei de praia, neste sábado (18). Duda e Ana Patrícia eliminaram dupla suíça, enquanto Renato e Vitor Felipe despacharam norte-americanos. A outra semifinal masculina tem os brasileiros André Stein e George contra Mol e Serum, da Noruega.

Com duas duplas já garantidas nas finais, o Brasil já garantiu pódios nas duas grandes decisões que acontecem neste domingo (19). O Mundial de vôlei de praia acontece nas areias de Roma (ITA).

DUDA E ANA PATRÍCIA NA FINAL FEMININA

Na semifinal, Duda e Ana Patrícia derrotaram as suíças Heidrich e Vergé-Dépré por 2 sets a 0 e avançaram à grande final do Mundial de vôlei de praia. As brasileiras começaram mal, mas conseguiram recuperação e, depois de virar o placar, não deram oportunidades para as rivais.

Com defesa bem postada e pontos marcados até de manchete, as brasileiras ganharam o primeiro set por 21 a 19. Na volta para o segundo set, Duda e Ana Patrícia continuaram melhores e desbancaram as suíças com mais folga, 21 a 13.

Agora, as brasileiras aguardam as vencedoras da outra semifinal entre Müller/Tillmann, da Alemanha, e Bukovec/Brandie, do Canadá. O título do Mundial feminino será disputado no domingo (19), às 15h (horário de Brasília).

RENATO E VITOR FELIPE NA FINAL MASCULINA

Logo depois da semifinal feminina, foi a vez do show da dupla brasileira no masculino. Renato e Vitor Felipe eliminaram os norte-americanos Schalk e Brunner por 2 sets a 0 e vão em busca do título mundial.

Com os bloqueios de Vitor Felipe, os brasileiros abriram vantagem no começo do jogo e venceram o primeiro set por 21 a 17. Na segunda parcial, os norte-americanos foram para cima, conseguiram igualar, mas Renato e Vitor Felipe venceram por 21 a 19.

Renato e Vitor Felipe acompanham agora a outra semifinal entre a dupla brasileira, André Stein e George e os noruegueses, Mol e Serum. A final acontece domingo (19), às 16h15.