Duplas brasileiras do vôlei de praia conhecem adversários na Olimpíada de Tóquio

As duplas que irão representar o Brasil no torneio de vôlei de praia da Olimpíada de Tóquio conheceram seus adversários na competição. Os grupos foram definidos em sorteio realizado, em Moscou, na Rússia. A primeira fase da disputa olímpica vai de 24 a 31 deste mês, com as rodadas eliminatórias disputadas de 1º a 7 de agosto.

Chave feminina

Na competição feminina, Ágatha e Duda estão no Grupo C ao lado das canadenses Bansley/Brandie, das chinesas Wang/Xia e das argentinas Gallay/Pereyra (ARG).

Ana Patricia e Rebecca jogam no Grupo D ao lado das americanas Claes/Sponcil, das letãs Kravcenoka/Graudina e das quenianas Makokha/Khadambi (QUE).

Chave masculina

No torneio masculino, Alison e Álvaro Filho estão no Grupo D ao lado dos holandeses Brouwer/Meewsen, dos americanos Lucena/Dalhausser e dos argentinos Azaad/Capogrosso.

Por fim, Bruno Schmidt e Evandro caíram no Grupo E ao lado dos poloneses Fijalek/Bryl, dos chilenos Marco Grimalt/Esteban Grimalt e dos marroquinos Elgraoui/Abicha.