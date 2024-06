Dudu entra no departamento médico do Fortaleza; veja atualização dos jogadores lesionados

O Fortaleza confirmou que o lateral-direito Dudu está em tratamento no departamento médico do clube. De acordo com o balanço divulgado neste domingo (16), Dudu sofre de um desconforto no joelho esquerdo, que o deixou de fora da partida contra o Cuiabá.

Além dele, estão no departamento médico do Fortaleza os atacantes Marinho, com um estiramento muscular na coxa direita, e Moisés, com um estiramento muscular na coxa esquerda.

Legenda: Marinho com a camisa do Fortaleza Foto: Fabiane de Paula/SVM

Por outro lado, Calebe, que não disputa uma partida pelo Fortaleza há mais de dois meses, não consta mais entre os atletas lesionados e nem mesmo entre os jogadores que estão no período de transição.