Duda e Ana Patrícia superam canadenses e conquistam Mundial de Vôlei de Praia

Duda e Ana Patrícia são campeãs do Mundial de Vôlei de praia. Em Roma, neste domingo (19), as brasileiras fizeram um jogo de alto nível e derrotaram a dupla canadense Bukovec/Brandie por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/19.

A vitória de Duda e Ana Patrícia representa a volta do Brasil ao pódio mundial após sete anos. A última vez que isso ocorreu foi com Ágatha e Bárbara, campeãs no mundial da Holanda. No ano seguinte, foram prata na Rio 2016.

Duda/Ana Patrícia já havia sido campeã também na base. Elas venceram os Jogos Olímpicos da Juventude e tem o bicampeonato mundial sub-21.

No masculino, o Brasil levou prata e bronze. Vitor Felipe e Renato foram derrotados pelos atuais campeões olímpicos Mol e Surum, da Noruega, e ficaram com o vice. Com o bronze, André e George venceram os americanos Schalk e Brunner de virada.

VEJA OS MELHORES MOMENTOS: