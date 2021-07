“Downwind da Capital” percorre 40km de velejo em homenagem ao ‘Dia do Kitesurfista’

Em homenagem ao Dia do Kitesurfista, comemorado no Ceará em 1º de agosto, os Loucos Por Downwind promovem a 4ª edição do “Downwind da Capital” no próximo dia 31 de julho. Cerca de 200 velejadores, vindos de todas as partes do país, vão percorrer aproximadamente 40 km de velejo.

A saída está marcada para às 9 horas, partindo da Praia do Futuro com chegada à Praia do Cumbuco. O trajeto foi mapeado por atletas experientes, para que os participantes tenham total segurança durante o velejo.

Segurança

Todo o percurso será acompanhado por suporte de staffs na água e na areia, carros de apoio, barco, jet-skis, Anjos do Mar (velejadores treinados em resgates), além do acompanhamento do Corpo de Bombeiro do Estado do Ceará e da Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos.

Serão seguidos todos os protocolos de segurança e de higiene vigentes no atual decreto do Governo de Estado, devido a pandemia do novo Coronavírus.

Dentre as várias modalidades da prática do kite, a mais popular é o Downwind, que consiste em velejar a favor do vento. Geralmente, formam-se grupos de kitesurfistas que partem de uma praia com destino a outros mares.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte