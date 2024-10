Dois tropeços de Mirassol, Sport ou Novorizontino podem dar acesso ao Ceará na Série B; entenda

O Ceará precisa vencer os seus quatro jogos finais na Série B do Brasileirão 2024 para seguir vivo na luta pelo acesso. Caso conquiste as quatro vitórias, o Vovô chegaria a 66 pontos e precisaria de uma combinação de resultados para subir para a Série A, já que atualmente está fora do G-4 da segunda divisão.

As suas vitórias recentes, no entanto, tornaram essas combinações menos complexas e mais acessíveis ao Ceará. Caso vença os seus últimos quatro jogos, o Vovô precisaria de dois tropeços de Mirassol, Sport ou Novorizontino nas quatro rodadas finais para conquistar o acesso à elite do Campeonato Brasileiro.

NOVORIZONTINO

O Novorizontino tem hoje 60 pontos. Caso perca duas das últimas quatro partidas, chega no máximo a 66 pontos. Se o Ceará vencer todos os seus jogos, empata com o Novorizontino com 66 pontos, mas fica à frente da equipe no número de vitórias. Resumindo: 100% de aproveitamento do Ceará e duas derrotas do Novorizontino dariam o acesso ao Vovô.

Chapecoense (F), Operário-PR (C), Paysandu (C) e Goiás (F).

SPORT

O Sport tem hoje 59 pontos. Caso perca uma partida e empate outra nos últimos quatro jogos, chega no máximo a 66 pontos. Se o Ceará vencer todos os seus jogos, empata com o Sport com 66 pontos, mas fica à frente da equipe no número de vitórias. Resumindo: 100% de aproveitamento do Ceará e uma derrota e um empate do Sport dariam o acesso ao Vovô.

Operário-PR (F), Chapecoense (C), Ponte Preta (F) e Santos (C).

MIRASSOL

O Mirassol tem hoje 59 pontos. Caso perca uma partida e empate outra nos últimos quatro jogos, chega no máximo a 66 pontos. Se o Ceará vencer todos os seus jogos, empata com o Mirassol com 66 pontos, mas fica à frente da equipe no número de vitórias. Resumindo: 100% de aproveitamento do Ceará e uma derrota e um empate do Mirassol dariam o acesso ao Vovô.