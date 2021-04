Destaque no Ceará em 2020, Léo Chú faz gol da vitória do Grêmio contra o Internacional

O atacante Léo Chú, que teve boa passagem pelo Ceará no Brasileiro Série A 2020, foi o grande herói do Gre-Nal deste sábado (3), que terminou com vitória do Grêmio por 1 a 0.

Ele marcou, na última parte do jogo, um golaço de fora da área, que deu a vitória para a equipe de Renato Gaúcho. Foi o segundo gol de Chú pelo Grêmio nesta semana. Ele já havia marcado contra o São Luiz, no meio de semana.

Com o resultado, o Gauchão tem novo líder. O Grêmio chega a 17 pontos na tabela e assume a primeira colocação com um jogo a menos. O Colorado é vice-líder, com 17 pontos, mas leva a pior no saldo de gols – 11 a 5 em vantagem para o Grêmio.

Veja como foi o gol